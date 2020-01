TORINO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Borussia Dortmund, nelle ultime ore, avrebbe accelerato per Emre Can, superando anche la forte concorrenza dell’Everton di Carlo Ancelotti. Agnelli e Watzke, CEO dei gialloneri, si sarebbero messi d’accordo su una base di 25-30 milioni di euro. Manca l’accordo con il tedesco e da perfezionare la formula e poi Emre Can sarà ceduto.