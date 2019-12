A De Sciglio ‘scappa’ la lacrimuccia per le 150 presenze e Cuadrado lo sfotte sui social: “Ma cosa piangi bobo”.

TORINO – La Juventus ha chiuso il 2019 con l’ennesima vittoria in campionato, arrivata in quel di Marassi contro la Sampdoria. A deciderla, sono state due perle di Dybala e Cristiano Ronaldo, quest’ultimo, ha siglato la vittoria dopo il momentaneo pareggio di Caprari. E’ stata una giornata particolare anche per Mattia De Sciglio però, il quale ha raggiunto il traguardo delle 150 presenze in Serie A, manifestando poi tutta la sua gioia attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram, il quale lo immortala durante una fase di gioco con la seguente didascalia: “Ultima vittoria in campionato del 2019 e 150 presenze in Serie A”, con annessa emoticon che piange. Ironica la risposta di Cuadrado che commenta cosi: “Ma che cosa piangi Bobo ahah”.