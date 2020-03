La UEFA pronta a sospendere Champions e Europa League

TORINO – Sono attese per oggi le decisioni della UEFA riguardo la disputa Delle competizioni europee per club e nazionali.

Oggi infatti la UEFA si riunirà insieme ai rappresentanti dei maggiori campionati europei in videoconferenza per decidere del futuro deL calcio continentale: possibile uno spostamento degli Europei alla prossima stagione per consentire, una volta superata la minaccia, di completare le coppe e i campionati, con le competizioni europee per club che vanno verso lo stop.

