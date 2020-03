Prandelli: “Ho perso degli amici, stiamo in casa. Così aiutiamo le persone”

TORINO – L’ex allenatore Cesare Prandelli ha parlato intervistato dai microfoni di Lady Radio.

“In questo momento bisogna accettare la realtà. Ho perso degli amici, è una cosa drammatica soprattutto per i familiari che non hanno avuto nemmeno la possibilità stare vicino ai cari. Bisogna stare in casa, solo così possiamo aiutare le persone. In un paesino piccolo come Orzinuovi è bastata una partita di bocce con una realtà del lodigiano per scatenare un focolaio. Sono uno sportivo ma penso a chi sta soffrendo in questo momento, tutti ci dobbiamo fermare. Forse l’abbiamo fatto con una settimana di ritardo”.

