TORINO – L’ex giocatore Christophe Dugarry ha parlato intervistato dai microfoni di RMC Sport.

L’ex giocatore ha criticato l’attaccante de PSG Kylian Mbappe per i suoi ultimi atteggiamenti in campo: “Se fossi stato in Cavani, un trentaduenne con 200 gol per il PSG, e Mbappe si fosse comportato così con me, l’avrei aspettato negli spogliatoi e gli avrei dato un gran calcio.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<