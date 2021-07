Southgate: “Siamo ancora lontani dall’essere considerati come l’Italia”

Il commissario tecnico dell'Inghilterra ha parlato

Il commissario tecnico della nazionale inglese Gareth Southgate ha parlato in vista della finale di domenica contro l'Italia , in programma a Wembley. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:Siamo contenti del traguardo ma non possiamo pensare di aver raggiunto l'obiettivo. La nostra ambizione e convinzione è quella di entrare in campo per alzare la coppa".

"L’Italia è una squadra che ha forse i migliori record a livello europeo. Sono un gruppo pieno di qualità e hanno un grande allenatore: dovremo stare attenti. Li ho seguiti parecchio negli ultimi due anni. So bene il lavoro che sta facendo Roberto Mancini e sono anche consapevole ella loro delusione per non essersi qualificati ai Mondiali del 2018. L'Italia è un paese pieno di storia nel calcio: la loro nazionale ha fatto dodici semifinali e dieci finali di grandi eventi. Noi abbiamo ancora tanta strada da fare per essere considerati una nazionale come la loro. Hanno un'organizzazione molto chiara e tatticamente sono preparatissimi, come sono sempre le squadre italiane, ma hanno uno stile diverso dalle squadre italiane che vedevo da bambino. Sono convinto che in finale sono arrivate le squadre migliori: vincerà chi giocherà meglio".