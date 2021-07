Morata: “Gol alla Croazia? Ho parlato con Chiesa. Insulti? Ci sono persone senza sensibilità”

L'attaccante della Juventus ha parlato

Il calciatore della Juventus e della Nazionale Spagnola Alvaro Morata, ha parlato intervistato dai microfoni de El Larguero, ai quali ha parlato del suo compagno di squadra Pedri: "Proprio ieri quando eravamo in aereo gli ho detto che gioca come se avesse 40 anni. A 18 anni, la personalità e l’atteggiamento che ha sono da pochi. Sarà senza dubbio uno dei migliori giocatori della storia della Spagna".

"A Luis Enrique ho detto che mi sentivo forte, che apprezzavo la sua fiducia. Quando si attraversano momenti meno belli, avere un gruppo come quello che abbiamo aiuta molto. Mi sono sentito supportato come mai prima d’ora nella mia carriera. Ha apprezzato le cose che ho fatto che non avevano nulla a che fare con il gol. Rete alla Croazia? Ho visto il gol, me lo ha mandato mia moglie. Sapevo che avrei avuto un secondo e mezzo o due per tirare e ha funzionato bene. Ho parlato con Chiesa del suo grande gol e mi è rimasto in testa. Appena ho segnato sono riuscito a rompere un vetro, ma è entrato dentro".