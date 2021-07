Juve in Nazionale: i precedenti contro la Spagna

Il comunicato del club bianconero

Molto più emozionante è l'Italia-Spagna che si disputa a Francoforte nell'edizione del 1988. É la seconda giornata, gli azzurri sono reduci da un buon pareggio contro i padroni di casa della Germania Ovest. A decidere l'incontro è una prodezza di Gianluca Vialli, all'epoca ancora sampdoriano. A un minuto dalla fine lo sostituisce De Agostini, unico bianconero in formazione. Al posto di Mancini, invece, entra Altobelli, destinato proprio in quell'estate a passare alla Juventus (nella foto si vedono Gigi e Spillo il giorno del raduno per l'inizio della stagione 1988-89).

Nell'Europeo successivo Italia-Spagna apre e chiude la competizione. Le due nazionali si trovano nella sfida d'esordio, che si conclude 1-1. Difesa e centrocampo sono fortemente colorate di bianconero con Buffon, Bonucci, Chiellini, Giaccherini, Marchisio e Pirlo (nella foto Claudio e Andrea a Novara, in una delle ultime partite del campionato di quell'anno). Poi, in finale, la Spagna travolge l'Italia con un netto 4-0: in campo restano 6 i giocatori della Juventus, con dentro Barzagli e fuori Giaccherini.

L'ultimo appuntamento si ha nel 2016: stavolta è l'Italia, guidata da Antonio Conte, ad avere la meglio sulla Spagna. E proprio come per la sfida di Euro 2020, la Juve è presente dall'una e dall'altra parte. L'Italia è forte del suo marchio di fabbrica, la BBBC (Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, che segna il primo dei due gol azzurri). La Spagna ha in Morata uno dei suoi attaccanti, come oggi: in quella stagione, in Champions League, Alvaro è andato in rete contro una formazione del suo Paese, il Siviglia, sconfitto 2-0 allo Stadium (nella foto l'esultanza dell'attaccante juventino)".