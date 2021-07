Del Piero: “Stupito dalla Spagna senza giocatori del Real. Bonucci e Chiellini perfetti”

L'ex attaccante ha presentato la sfida di questa sera

redazionejuvenews

Questa sera Italia e Spagna si sfideranno per la semifinale di Euro2020, in una partita considerata dai più come una finale anticipata. Le due squadre si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della competizione, che andranno a disputare contro la vincente dell'altra semifinale, quella tra Inghilterra e Danimarca.

Intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo AS, l'ex calciatore Alessandro Del Piero ha presentato la partita: "Italia e Spagna non erano partite tra le favorite di Euro 2020, ma sono state tra le protagoniste. Per stasera prevedo grande equilibrio. L'Italia ha fatto vedere un gioco migliore rispetto alla Roja, ma i valori delle due nazionali sono simili".

"Euro 2008? Negli anni il ricordo si è addolcito perchè ho capito che abbiamo perso ai rigori contro una squadra che poi ha fatto la storia. Ho lottato con tutte le mie forze per giocare quell'Europeo, la stagione precedente vinsi il titolo di capocannoniere e puntai tutto su quel torneo. Se avessimo vinto quella partita, forse, saremmo arrivati alla fine, ma abbiamo perso contro una Spagna leggendaria. Mi capitava spesso di battere l'ultimo rigore. Essendo uno specialista venivo spesso indicato come quinto tiratore, ma purtroppo in quel match non arrivammo a calciarlo"

Il pensiero torna poi a questa sera: "La Spagna nella fase a gironi ha raccolto meno di quanto meritasse, li vedo bene fisicamente, toccano palla e sanno verticalizzare efficacemente. Mi ha stupito vedere una squadra senza nessun giocatore del Real Madrid, ma penso sia solo una fase transitoria. Alvaro ha conquistato la fiducia dell'allenatore non solo con i suoi gol, ma anche con gli spazi che crea e la sua capacità di cercare profondità. Le critiche in nazionale arrivano spesso, e alla fine finiscono per trasformarsi in lodi. Vorrei che Alvaro segnasse un gol, ma senza qualificarsi. Bonucci e Chiellini sono due ottimi esempi di longevità ad alte prestazioni. Contro il Belgio sono stati perfetti e hanno guidato i compagni, trasferendo la loro carica emotiva anche a chi non ha mai giocato partite di questo livello".