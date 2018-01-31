23.00 - Si chiude il mercato di riparazione per l'inverno del 2018. Nessun movimento particolare operato dalla Juve nelle ultime ore di calciomercato, con i bianconeri che nonostante l'infortunio di Cuadrado hanno deciso di mantenere la rosa così com'è.
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