redazionejuvenews

23.00 - Si chiude il mercato di riparazione per l'inverno del 2018. Nessun movimento particolare operato dalla Juve nelle ultime ore di calciomercato, con i bianconeri che nonostante l'infortunio di Cuadrado hanno deciso di mantenere la rosa così com'è. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti