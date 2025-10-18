Como-Juve, Vlahovic verso una maglia da titolare. La probabile di Tudor

La Juve domani scenderà in campo contro il Como. Al Sinigaglia i bianconeri dovranno interrompere la striscia consecutiva di pareggi che l’ha colpita tra Serie A e Champions League. Nel frattempo, Igor Tudor prepara alla formazione anti-lariani e sta pensando di schierare Dusan Vlahovic dal primo minuto, pensando anche alla gara col Real Madrid. Ecco il probabile XI.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor