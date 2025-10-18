Como-Juve, Vlahovic verso una maglia da titolare. La probabile di Tudor

Igor Tudor sta riflettendo sul probabile undici che scenderà in campo contro il Como. Vlahovic scalpita per una maglia dal primo

La Juve domani scenderà in campo contro il Como. Al Sinigaglia i bianconeri dovranno interrompere la striscia consecutiva di pareggi che l’ha colpita tra Serie A e Champions League. Nel frattempo, Igor Tudor prepara alla formazione anti-lariani e sta pensando di schierare Dusan Vlahovic dal primo minuto, pensando anche alla gara col Real Madrid. Ecco il probabile XI.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor