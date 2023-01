Juventus-Monza, ecco l’analisi sulle quote: come finirà?

Juventus - Monza, l’analisi quote di OddsChecker: la Coppa Italia porta bene alla Juve:bianconeri sempre qualificati dal 2008 a oggi

Juventus – Monza sarà il match che chiuderà gli ottavi di finale di Coppa Italia. I bianconeri di Allegri faranno il loro esordio nel torneo dopo aver subito la sconfitta più amara della stagione. Il 5-1 del Maradona ha fatto crollare le certezze di Allegri che sfiderà il Monza reduce invece dalla vittoria del derby lombardo contro la Cremonese. La squadra di Palladino arriva agli ottavi dopo aver eliminato prima il Frosinone e poi l’Udinese.

1X2 – Nonostante la sconfitta in campionato, per i bookmaker la Juventus è la squadra favorita per il passaggio del turno. L’1 dei bianconeri, che non perdono in casa in Coppa Italia da 17 gare, parte dall’1.45 di Bet365 e Sisal fino all’1.49 di Net Bet e Sportbet. L’X nei 90 minuti oscilla dai 4.20 di Bet365 ai 4.40 di Betfair fino ai 4.52 di Net Bet e Sportbet. Un successo del Monza, che pure ha battuto la Juventus in campionato, vale 7.00 per Sisal e Betfair. Regna invece l’equilibrio in fatto di gol. Juventus e Monza hanno segnato rispettivamente 27 e 22 reti in questo campionato e il match di Coppa Italia visti gli ultimi risultati delle due squadre assume particolare importanza. Per i bookie c’è una leggera possibilità che solo una delle due squadre riesca a segnare almeno una rete. Il No Goal parte infatti dall’1.80 di Bet365, all’1.82 di Planetwin, fino all’1.87 di Betfair. Il Goal si alza leggermente fino all’1.95 di Bet365 e Star Casinò. Queste e altre quote sulla Coppa Italia e il meglio del calcio internazionale sono anche Gazzetta Scommesse, che ha da poco inaugurato anche una sezione dedicata al casinò online.

LE ALTRE QUOTE – Il Monza ha subito due gol in entrambe le gare disputate in questa edizione della Coppa Italia, entrambi nel secondo tempo, la Juventus farà il suo esordio nella competizione nella gara di giovedì ma in campionato dopo otto gare con la porta inviolata ha subito cinque reti dal Napoli. Considerano la gara e anche la voglia di passare il turno da parte di entrambe le squadre l’aspettativa è per una gara da Over 2.5 le cui quote partono dall’1.72 di Sisal passando per l’1.78 di Star Casinò fino all’1.80 di Bet365. Si alzano invece i valori dell’Under 2.5 che oscilla dai 2.00 di Bet365 ai 2.03 di Planetwin. Per i bookie l’andamento del match potrebbe essere scandito dalla Juventus: il vantaggio dei bianconeri nel primo tempo e nei 90 minuti parte dai 2.15 di GoldBet e Sisal fino ai 2.20 di Bet365.

I MARCATORI – Capitolo marcatori. In casa Juventus Federico Chiesa, a partire dal 2018/2019, ha segnato ben 9 reti in Coppa Italia. La sua firma per sbloccare la gara vale 5.50 per Bet365, esattamente la stessa quota che hanno anche i compagni Milik e Kean. In casa Monza l’uomo di Coppa è Andrea Petagna autore del gol decisivo che ha eliminato l’Udinese dalla competizione. L’attaccante non ha mai segnato più di un gol nella stessa edizione del torneo e infatti i bookie puntano su Gytkjaer: un suo gol ad aprire le marcature vale 11.00 per Bet365.

ULTIMI RISULTATI – 8 risultati utili consecutivi e una rimonta che sembrava possibile per la Juventus. La squadra guidata da Allegri, prima della sosta e in questo inizio del 2023, non solo per otto gare consecutive non aveva mai perso ma era riuscita a farlo non subendo neanche una rete. Record che si è sgretolato nella notte del Maradona con il 5-1 subito per mano della squadra di Spalletti. La squadra di Palladino arriva alla gara di Coppa Italia nel modo migliore: dopo una vittoria importante nel derby contro la Cremonese. Allo Zini a deciderla le reti di Ciurria e la doppietta di Caprari che hanno risposto ai gol di Ciofani e Dessers. Sono ben 21 i punti in classifica dei biancorossi autori fino ad ora di un campionato più che positivo. Anche il cammino in Coppa Italia è stato positivo con le vittorie su Frosinone e Udinese entrambe per 3-2.

I PRECEDENTI – Juventus e Monza si sono incontrate ben quattro volte in Coppa Italia. I bianconeri sono imbattuti con 2 vittorie e 2 pareggi tutti verificatisi nell’arco di tempo che va dal 1976 al 1986. Le due squadre si sono scontrate per la prima volta in campionato lo scorso settembre e ad avere la meglio sono stati proprio i biancorossi grazie alla rete di Gytkjaer. La Juventus è la squadra che più volte è riuscita a raggiungere consecutivamente i quarti di finale e quindi a superare gli ottavi. I bianconeri si sono qualificati in tutte le ultime 15 stagioni, dal 2007/08 ad oggi. Il Monza invece partecipa agli ottavi di finale di Coppa Italia per la terza volta nella sua storia (1939; 1959).