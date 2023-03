Ultim’ora Sky: “La Juve ci prova davvero”. Arriva gratis | Mercato

E' la vigilia della super sfida fra Juventus e Roma . Allo stadio Olimpico andrà in scena una gara che potrebbe avvicinare ulteriormente la Vecchia Signora alle primissime posizioni. La vittoria inaspettata della Lazio in casa del Napoli, rende quasi obbligatorio il successo per non staccarsi troppo dalla quarta posizione.

Il mese di marzo, per tantissimi motivi, sarà decisivo per il futuro del club piemontese, che spera nell'annullamento o quantomeno nella riduzione dell'attuale penalizzazione. Nel frattempo gli uomini mercato bianconeri sondano varie piste per l'estate prossima. C'è un nome particolarmente appetibile che la Juventus vorrebbe portare alla Continassa. Come sostenuto da Sky Sport Deutschland, i piemontesi potrebbero mettere le mani su un campione a parametro zero<<<