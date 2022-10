Calciomercato Juventus / Notizia improvvisa: “Ha scelto i bianconeri”

Mancano ancora diverse partite prima della pausa per il Mondiale in Qatar, ma si sta già lavorando alacremente per il mercato di gennaio. La dirigenza della Juventus vorrebbe intavolare le operazioni da chiudere nella finestra invernale già prima della kermesse iridata per evitare le lungaggini derivanti dal poco tempo disponibile prima dell'inizio ufficiale delle trattative. In poche parole il ragionamento di Cherubini e co. è il seguente: il Mondiale terminerà 15 giorni prima della riapertura del calciomercato. Per quella data gli acquisti dovranno essere già decisi e il chiuderli dovrà essere solo una formalità.