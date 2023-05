Mercato Juve | Scoppia il terremoto: arriva la notizia che lascia senza parole

Ribaltone totale in casa Juventus in vista del mercato estivo: adesso stanno circolando voci pesantissime su quello che potrebbe succedere

redazionejuvenews

Un ribaltone generale in estate: questo è quanto potrebbe veramente accadere in casa Juve in vista del prossimo mercato estivo. I punti di penalizzazione, l'Europa in bilico e le altre vicende extra campo che potrebbero ancora colpire la società bianconera potrebbero pesantemente influenzare il calciomercato della Juventus. E le ultime notizie in merito lo confermano.

Juve, un grosso sacrificio nel mercato estivo — Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ad esempio, un grosso sacrificio in estate è tutt'altro che escluso. Anzi, secondo la Rosea, la Juventus avrebbe già deciso di mette sul mercato uno tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Chelsea e Bayern Monaco avrebbero nel mirino il bomber classe 2000, con la Juve che prenderebbe in esame offerte dagli 80 milioni di euro in su. Per ora invece Chiesa non avrebbe ancora offerte concrete, vista la stagione difficoltosa dell'esterno italiano. Una situazione che comunque potrebbe cambiare durante il calciomercato estivo. Ma non è ancora tutto.

Un altro pesante addio — Anche il futuro di Angel Di Maria sarebbe fortissimamente in bilico. L'ingaggio da 6 milioni dell'argentino non sarebbe sostenibile, soprattutto senza Champions League. Indiscrezione confermata anche dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano su Twitter: "I colloqui si interrompono tra la Juventus e Angel Di Maria nonostante l'ottimismo di entrambe le parti ad aprile. Non è più sicuro di restare alla Juventus la prossima stagione; ora sta diventando complicato. Di Maria sarebbe disponibile a parametro zero; per ora non c'è accordo con la Juve". Ma, come se non bastasse, la lista dei giocatori che potrebbero dire addio alla Juve a fine stagione non finisce ancora qua e comprende pure qualche sorpresa e nomi decisamente pesanti. Ecco dunque il borsino completo di chi potrebbe essere tagliato fuori dal progetto bianconero, con tutte le percentuali aggiornate nome per nome <<<