Calciomercato Juve, addio a sorpresa: “Potrebbe andare via”

Novità in casa Juve? Ne sono attese parecchie. Quello che è successo in questa stagione non è accettabile. Né dalla società, né dai tifosi. Che hanno sempre e comunque sostenuto la squadra ma che allo stesso tempo - giustamente - non hanno fatto mancare le critiche per un'annata piene di cose davvero poco digeribili. Ecco il motivo per cui, stando alle ultime indiscrezioni, Paratici starebbe pensando ad un vero e proprio ribaltone. Il primo reparto che secondo le notizie che arrivano verrà toccato, sarà quello relativo al centrocampo. Stando a quanto viene riportato in queste ore, il ribaltone sarà praticamente totale. Rischiano tutti, nessuno escluso. Ma uno su tutti, potrebbe essere McKennie. A quanto viene scritto da tuttojuve.com, infatti, a fronte di un'offerta di 40-50 milioni, la Juventus potrebbe seriamente decidere di cederlo. Per poi puntare tutto sul solito grandissimo sogno di mercato <<<