Mercato Juve | Addio Pogba? Allegri ha deciso! Al suo posto compra…

Con l'arrivo di Cristiano Giuntoli è ufficialmente iniziata la rivoluzione in casa Juve . Il nuovo Football Director avrà il compito di rifondare la squadra con acquisti mirati ma anche qualche cessione. La rosa bianconera è infatti estremamente lunga e saranno necessari dei tagli. Tra i giocatori che potrebbero salutare la Vecchia Signora c'è anche Paul Pogba , che dopo una stagione molto deludente è finito nella lista dei cedibili. La dirigenza spinge per l'addio del francese verso l' Arabia Saudita , così da poter guadagnare dalla sua vendita e risparmiare sul suo corposo stipendio. Nel caso in cui dovesse andarsene, però, Allegri ha già trovato il nome perfetto per sostituirlo.

Rinforzo a centrocampo

Nelle scorse settimane sono stati diversi i nomi accostati ai bianconeri, da Milinkovic-Savic (passato all'Al-Hilal) fino a Koopmeiners dell'Atalanta. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, c'è un nome che più di tutti piace a Massimiliano Allegri: Franck Kessie. L'ex centrocampista del Milan è infatti un giocatore con caratteristiche molto particolari, quelle che mancano alla mediana bianconera. L'ivoriano porterebbe infatti quantità e fisicità al reparto, aiutando Locatelli in fase di impostazione e lasciando più margine di manovra per attaccare gli spazi a Rabiot. Il Barcellona la scorsa estata l'ha acquistato a parametro zero ma l'ex rossonero non è riuscito a convincere e per questo potrebbero farlo partire in prestito. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma se Pogba dovesse davvero accettare la corte saudita i bianconeri sono pronti a muoversi. E non è finita. Nella testa di Giuntoli c'è una formazione da urlo: ecco come potrebbe essere alla fine della sessione di calciomercato<<<