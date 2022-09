Calciomercato Juventus / Idee chiarissime: arrivano i primi giorni del 2023

La Juventus ha compiuto degli investimenti importanti nel 2022 fra gennaio e questa estate. I quasi 80 milioni sborsati per Vlahovic nel mercato invernale e i tanti arrivi fra luglio e agosto dovevano garantire un inizio di stagione decisamente diverso. Forse non tutte le lacune della rosa sono state colmate, ma comunque non si può negare l'impegno del club per donare ad Allegri una squadra competitiva.