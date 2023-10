Addio Juve a gennaio: “Sì, può andare via” / Calciomercato news

Quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta : nelle prime sette giornate di Serie A la Juve ha raccolto 14 punti , terza in classifica al pari del Napoli. Un inizio di stagione tutto sommato positivo per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha dimostrato solidità in fase difensiva ma qualche problema in più in quella offensiva. In vista del mercato di gennaio Giuntoli proverà quindi a rinforzare l'attacco bianconero, ma prima di poterlo fare dovrà vendere . La Vecchia Signora è pronta a fare un sacrificio importante: può lasciare Torino a gennaio.

Mercato Juve, ecco chi può lasciare la squadra a gennaio

La Juve ha come sempre una rosa lunga e ricca di giocatori di livello, soprattutto pensando che i bianconeri non dovranno giocare le coppe europee. C'è un ruolo che però più di tutti ha un'eccessiva abbondanza: la fascia sinistra. La Vecchia Signora su quel lato può infatti contare su Kostic, Cambiaso e Iling-Junior, tre giocatori di grandissimo livello costretti a contendersi una sola maglia da titolare. Per quanto visto fin qui i primi due sembrano essere i favoriti da Massimiliano Allegri e per questo l'esterno inglese potrebbe essere presto ceduto. Il classe 2003 piace a diverse squadre in Premier League e una sua cessione potrebbe rivelarsi decisiva per aumentare il budget a disposizione sul mercato. Da non dimenticare inoltre che il contratto di Iling scadrà a giugno 2025: niente trattative per il rinnovo o rischio di parametri zero, venderlo questo gennaio sarebbe perfetto. E sempre parlando di mercato grossa attenzione perché Giuntoli (per i colpi in entrata) avrebbe in mente qualcosa di enorme <<<