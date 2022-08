Mercato Juve, ultim’ora Depay: cambia tutto! E ora gira una voce folle su…

Ribaltoni e colpi di scena sono all'ordine del giorno quando si parla di mercato e la Juve lo sa molto bene. In queste ultime ore infatti sono arrivate almeno un paio di news abbastanza clamorose. Ma andiamo con ordine e iniziamo col nome più caldo del momento per il calciomercato della Juventus, quello di Memphis Depay .

La novità, riportata dalla Gazzetta dello Sport, è che ci sarebbe stato uno stop improvviso nei dialoghi tra la Juventus e l'attaccante olandese. Depay, attraverso il suo entourage, avrebbe chiesto una pausa di riflessione prima di decidere definitivamente il suo futuro. L'offerta bianconera c'è: biennale a circa 5 milioni di euro a stagione. Il Barcellona sarebbe pronto a concedere lo svincolo a Depay, ma ora sarebbe lui ad aver frenato, chiedendo tempo per decidere. La Juventus attende, ma non lo farà in eterno. Se questa pausa durasse troppo, allora la Signora potrebbe virare verso altri obiettivi. Come anticipato poco fa però, ora sta circolando anche un'altra folle voce su un altro nome molto pesante <<<