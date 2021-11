Mercato Juve / Ora si pensa al futuro: nuova idea da 35 milioni

Negli ultimi anni la Juventus ha cambiato totalmente la linea di sviluppo della squadra. Non è casuale che nelle ultime campagne acquisti siano arrivati soltanto giocatori giovani, spesso under 25. La Juve punta a rinnovarsi e coltivare talento in casa, rea di aver speso troppo negli anni precedenti per calciatori a fine carriera dagli ingaggi troppo onerosi. Da de Ligt in poi, i bianconeri hanno investito solo su giocatori di prospettiva e vorrebbero continuare su questa linea.