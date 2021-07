Mercato Juve, clamoroso: ora Cherubini può chiudere subito un gran colpo!

Ci siamo, il mercato estivo sta entrando sempre più nel vivo e la Juve è pronta ad accelerare le operazioni. Stiamo infatti per entrare nella fase calda del calciomercato. L'Europeo sta volgendo quasi al termine e i ritiri, così come la prossima stagione, si avvicinano sempre più. La Juventus non ha tempo da perdere, viste le innumerevoli questioni ancora aperte e da risolvere entro questa finestra di mercato. Per quanto riguarda i colpi in entrata, adesso sta circolando una notizia clamorosa che potrebbe improvvisamente sbloccare il primo, grosso acquisto del mercato della Juventus <<<