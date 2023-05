Marcelo Brozovic non è incedibile: la Juventus ci pensa, ma…

Nonostante il recente rinnovo di contratto che lo legherebbe all'Inter fino al 2026, il nome di Marcelo Brozovic è finito nel taccuino della Juventus, che già pensa a come rifondare il centrocampo che verrà con un rinforzo d'esperienza. I nerazzurri non lo considerano più tra gli incedibili principalmente per due motivi. Uno di carattere tecnico -legato all'arrivo di Hakan Calhanoglu che lo ha di fatto un po' messo da parte nel suo ruolo di leader a centrocampo (meno di 1500' giocati in Serie A questa stagione)- e uno di natura economica -legato all'ingaggio del centrocampista che percepisce 6,5 milioni di euro a stagione. L'Inter al momento lo valuta attorno ai 30 milioni di euro.