Calciomercato | Un giocatore sta spingendo per tornare alla Juventus

La Juventus ha acceso i motori. Il club sta lavorando non solo sul campo ma anche fuori per pianificare un futuro ambizioso. Così come compete ad una società tanto blasonata. In un periodo di accuse e critiche, il club sta cercando di trovare la giusta strategia per difendersi e per riposizionarsi come protagonista del calcio europeo. Secondo alcune fonti di radiomercato ci sarebbero diverse voci che circolano in merito alle strategie future del club. La Juventus, infatti, sembra essere pronta ad affrontare importanti sfide sul mercato e a investire in nuovi talenti per raggiungere gli obiettivi prefissati.