Calciomercato Juventus | Terremoto Kvaratskhelia, Giuntoli spiazza tutti?

Il calciomercato ha chiuso ufficialmente i battenti ma tutti sanno bene che forse sono proprio questi mesi - che intercorrono tra agosto e gennaio - quelli in cui si lavora in maniera più importante per pianificare al meglio le possibili mosse sul futuro. In questo senso, non c'è solo la Juventus che ha diverse gatte da pelare ma anche altri top club di Serie A sono nella condzione di dover trovare delle soluzioni per chi deve rinnovare o chi, magari, vuole andare via. Ecco la ragione per cui questa mattina siamo per certi versi costretti a fare il punto della situazione per quel che concerne una voce che sta circolando a Napoli.

Mercato Juve: la situazione legata a Kvaratskhelia

Giuntoli è quello che Kvaratskhelia lo ha scoperto e portato in Italia. Il legame tra i due è ovviamente qualcosa di molto chiaro e allo stesso tempo possiamo dire che il calciatore (ricordate quei video che circolavano sul web?) non sarebbe nuovo al "vestire" la maglia della Juventus. Ovviamente, è quasi impossibile che la Juve possa andare alla porta del Napoli per fare un'offerta per il calciatore. Molto diverso il discorso sarebbe, invece, se si volesse attendere il 2027 per prenderlo poi a zero euro. Oppure - chi lo sa - si potrebbe generare una situazione per cui il calciatore spinga per andarsene da Napoli e dunque, gli azzurri - con le spalle al muro - potrebbero accettare delle cifre più basse del previsto. Per ora sono chiacchiere ma senza adeguamento contrattuale, a Napoli, può davvero scoppiare il terremoto legato a Kvara. Con top club, come la Juve, spettatori interessati.