Calciomercato Juventus / Terremoto in attacco: “Ecco chi può arrivare”

Calciomercato Juventus - Terremoto in attacco: ecco cosa può succedere.

La rottura definitiva con Paulo Dybala segna quasi la fine di un'era, che ovviamente preannuncia l'inizio di un nuovo ciclo bianconero. La Juventus non ha avuto timore alcuno di dare un taglio al passato "facendo fuori" il giocatore più emblematico, il simbolo del recente passato della Vecchia Signora.

L'addio della Joya dunque è solo la prima pietra (anche se ad alcuni sembra più un macigno) sulla quale verrà ricostruita la nuova Juve del futuro. Ma di mosse in programma per il prossimo calciomercato ce ne sono ovviamente ancora tantissime. E occhio perché in particolare proprio l'attacco potrebbe andare incontro ad una rivoluzione totale.