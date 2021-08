Calciomercato Juventus, gira una voce: “Proposto uno scambio clamoroso”

A meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato, la Juventus non è ancora del tutto certa del futuro dei suoi big e ha moltissimi nodi da sciogliere. Tengono sempre banco le questioni relative al futuro di CR7 e Dybala , ma non solo.

C'è anche la necessità di piazzare qualche cessione importante, per poi passare ad altri colpi in entrata. In questo senso, occhio soprattutto a centrocampo e attacco, nel caso in cui si dovesse sbloccare la questione relativa a Cristiano Ronaldo. E in queste ore è spuntata una nuova indiscrezione.