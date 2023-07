Mercato Juve / Scambio clamoroso con il PSG? Vlahovic in cambio di…

La Juventus sembra avere le idee molto chiare rispetto al calciomercato: ecco cosa potrebbe succedere adesso

redazionejuvenews

La Juventus lavora da giorni per migliorare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Sembra palese, ovvio: Giuntoli sa bene che con una sola competizione bisognerà scegliere bene i calciatori. Quelli da tenere, quelli da comprare e quelli da vendere. Per questo motivo si sta parlando in maniera sempre più intensa di chi potrebbe approdare in bianconero, considerando che alcune cessioni sarebbero praticamente già definite.

Calciomercato, Juventus pronta a diverse trattative — In questo senso da qualche giorno sta circolando una lista delle cessioni che Giuntoli potrebbe portare a termine da qui a metà agosto. Il chiaro intento sarebbe quello di allegerire la rosa e - allo stesso tempo - andare a fare dei colpi in entrata che possano rendere più agevole la composizione della squadra di Allegri. In questo senso, potrebbe esserci una sorpresa abbastanza clamorosa con uno scambio di calciatori e di cartellini, tra Juve e PSG.

Scambio Juve-PSG? — I bianconeri hanno voglia di fare dei cambiamenti in attacco. Vlahovic non convince e questo è palese. Il PSG è interessato a lui e Giuntoli, sta già guardando altrove per provare a capire con chi andare a sostituirlo. Ma il colpo di scena potrebbe essere rappresentato invece da uno scambio attaccante-portiere. Proprio in virtù di quanto vi abbiamo detto prima, Wojchiech Szczesny potrebbe dire addio. E allora, ecco la possibilità - riportata anche da Sportmediaset - di uno scambio Vlahovic-Donnarumma. Al momento è un'idea ma non è una follia. Anzi. E' una possibilità che potrebbe prendere piede in poco tempo nel momento in cui Giuntoli dovesse decidere di affondare il colpo. Occhi bene aperti, dunque, su questo e altri affari. A quanto pare infatti la Juventus starebbe valutando un altro addio a sorpresa <<<