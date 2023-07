Calciomercato Juventus | Scambio clamoroso: Chiesa in cambio di…

Alla Juventus sarebbe stato proposto uno scambio a dir poco clamoroso: ecco di chi si tratta e come potrebbe cambiare il mercato

La Juventus lavora in sede di calciomercato nella maniera più significativa e impattante possibile. Lo sta facendo grazie a Giuntoli che dopo aver delineato le priorità, adesso sta mettendo in pratica quello che è il suo piano. In questo senso possiamo dire che - molto chiaramente - la prima cosa da portare a termine sono le cessioni, per poi affondare sugli acquisti.

Il primo nome su cui si andrà a lavorare in questo senso è ovviamente legato a Vlahovic: il calciatore avrebbe già un accordo con il PSG a 9 milioni di euro a stagione per un contratto pluriennale. La Juve, è pronta a cederlo solo a fronte di offerte grosse. I Francesi vorrebbero mettere sul tavolo di Giuntoli una somma pari a 90 milioni di euro. Non male, ovviamente. Ma di concreto c'è ancora molto poco. Detto questo, la notizia del giorno è stata data da Mediaset e svela qualcos'altro di davvero molto grosso.

Stiamo parlando della possibilità di scambio tra Chiesa e Kessie. Questa, sarebbe la proposta del Barcellona che vorrebbe così convincere la Juve. Ovviamente, oltre al cartellino dell'ex Milan, si dovrebbe aggiungere una somma di circa 30 milioni di euro. Così da arrivare ad un totale di 60, che poi è la valutazione che la Juve fa di Kessie. Al momento è solo una voce, una semplice indiscrezione. Ma non è escluso che qualcosa non possa succedere da qui alle prossime settimane.