Il calciomercato sta entrando nel vivo e la Juventus si sta muovendo per mettere a segno i primi colpi da regalare ad Allegri. Le ultime notizie sulle mosse dei bianconeri non sono però confortanti, anzi. In queste ore infatti sta circolando una pesantissima novità che di certo non farà piacere al tecnico bianconero e che potrebbe cambiare le strategie di mercato della Juve <<<