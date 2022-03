Calciomercato Juventus / Notizia improvvisa: “Cherubini ha fatto l’offerta!”

1 di 2

Le ultime novità

Calciomercato Juventus, arriva l'offerta bianconera.

Quando si parla di calciomercato, tra i club più coinvolti in rumors e voci c'è sempre anche la Juventus. Sia per quanto riguarda le cronache italiane, che quelle estere. Ma ovviamente questo non è e non può essere un caso, tutt'altro. I bianconeri infatti a gennaio hanno fatto capire molto chiaramente le loro intenzioni.

Quanto fatto nel corso del mercato invernale ha riproposto la Juve tra le regine in questo ambito, sia per il calibro dei giocatori sbarcati a Torino, sia per le cifre spese. Tornando dunque a catalizzare su di sé tante attenzioni.

Anche perché la Juventus starebbe continuando a muoversi anche in queste settimane per preparare il terreno alle prossime mosse in vista del calciomercato estivo. In particolare, in queste ultimissime ore è arrivata una nuova grossa indiscrezione, che racconta di un'offerta che la Juve avrebbe già avanzato <<<