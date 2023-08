Mercato Juve / Notizia clamorosa: sta circolando una voce su Pogba

Juve, quale futuro per Pogba?

Una cessione in questa sessione di affari, è abbastanza improbabile. Per mille motivi. Uno su tutti, è rappresentato dal fatto che Allegri non s'è ancora arreso alla possibilità che Paul possa tornare in campo per fare la differenza e non solamente per fare presenza. Per questa ragione, del tempo, gli verrà ancora concesso. Di certo però va detto che il fatto che non ci sia ancora massima chiarezza rispetto ai suoi tempi di recupero, sicuramente qualche dubbio lo fa venire in mente. E da qui, la possibilità di una mossa clamorosa da parte della società.