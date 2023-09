Mercato Juve | Notizia bomba su Pogba: incredibile!

Notizia clamorosa, assolutamente clamorosa, riguardante Pogba. Arriva dalla testata Turca Hurriyet che svela una notizia secondo cui Pogba avrebbe sostenuto le visite mediche con il Galatasaray. Una notizia bomba: il motivo? Il calciatore - tra le altre cose - non avrebbe superato (appunto) le visite e dunque, l'affare sarebbe saltato. Il punto è che se queste notizie dovessero essere confermate, andrebbero a svelare come il calciatore fosse già pronto a salutare Torino. E che dunque, forse, anche per Allegri lo stesso sarebbe fuori dal progetto. Eventuali smentite, sono - crediamo noi - attese nelle prossime ore. Detto questo, sempre parlando del calciomercato della Juventus, occhi bene aperti: Giuntoli starebbe lavorando a qualcosa di molto grosso<<<