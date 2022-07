Calciomercato Juventus, annuncio da urlo: “Addio De Ligt, poi altri 5 colpi!”

Il calciomercato della Juventus passa attraverso la cessione di Matthijs de Ligt . L'addio è ormai cosa certa, non è più in dubbio. Ora bisogna solo vedere dove si trasferirà l'olandese e soprattutto quanti soldi riuscirà ad incassare Madama. La cifra comunque sarà di quelle molto importanti e sarà utile per far decollare un'altra volta il mercato della Juve in entrata.

Ecco quanto riferito dal giornalista sul proprio profilo Twitter: "Più di un anno fa, Raiola disse due cose: Paul Pogba tornerà alla Juventus e Matthijs de Ligt andrà via. E ora Pogba è effettivamente tornato, mentre de Ligt andrà via". Paganini ha poi dato aggiornamenti sulla trattativa tra la Juventus e il Bayern Monaco per De Ligt: "Attenzione perché adesso in vantaggio sul difensore c'è il Bayern Monaco. Il club bavarese ha offerto 95 milioni di euro, ma la Juve per meno di 100 non lo vende". Nelle prossime ore i due club dovrebbero tornare a parlarsi, da lunedì in poi ogni ora potrebbe essere quella buona per mettere definitivamente in discesa l'affare. Anche perché, tutte le parti in causa ora remano a favore del buon esito dell'operazione. Alla luce di questo, Paganini ha poi parlato anche di chi potrebbe sbarcare a Torino dopo la cessione del classe '99: "Subito dopo la cessione di De Ligt, partiranno altre operazioni in entrata". In particolare, la Juventus potrebbe accelerare sensibilmente per ben altri 5 colpi grossi <<<