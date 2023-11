Calciomercato Juventus / Di Marzio, annuncio in diretta tv: “A gennaio…”

Manca ormai poco più di un mese al prossimo mercato invernale e la Juve avrà molto a cui pensare. I bianconeri sono infatti alla ricerca di rinforzi a centrocampo e non solo , mentre la dirigenza è al lavoro per i rinnovi di contratto . Un lavoro su più fronti utile a rendere la Vecchia Signora ancor più competitiva in vista di un finale di stagione che potrebbe regalare grandi emozioni. Giuntoli ha un piano ben preciso in testa ma Allegri ha idee diverse: arrivano novità importanti .

Mercato Juve, Di Marzio svela i piani bianconeri per gennaio

Senza Pogba e Fagioli la Juve dovrà acquistare un nuovo centrocampista ma i colpi della Juve non si fermeranno qui. La dirigenza vorrebbe infatti regalare ad Allegri anche un attaccante con caratteristiche diverse da quelli già presenti in rosa. Secondo Gianluca di Marzio, infatti, Giuntoli vorrebbe acquistare Berardi ma Max ha idee completamente diverse. Il tecnico bianconero ha infatti paura che aggiungendo un giocatore differente si possa rompere la chimica della squadra. Piaccia o non piaccia questa Juve ha trovato un suo equilibrio e i risultati si sono visti. Di conseguenza al netto di clamorosi colpi di scena i bianconeri a gennaio non compreranno l'attaccante del Sassuolo, ma potranno tornare a pensare a lui la prossima estate. Allegri vuole continuare con il 3-5-2, nessun dubbio. Detto questo, sempre parlando di Juventus e di futuro, occhi bene aperti: ecco chi potrebbe andare via a fine anno <<<