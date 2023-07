Mercato Juve / Giuntoli scatenato! Non solo Lukaku! Vuole anche…

La Juventus mette il turbo, per davvero. Su Juvenews.eu ve lo avevamo anticipato: Giuntoli stava prendendo la rincorsa. E lo stava facendo per prendere la mira. La questione legata a Lukaku, ad esempio, è clamorosa già così per come ce la stanno raccontando. Ma quello che potrebbe accadere dopo, potrebbe esserlo ancora di più.