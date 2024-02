Mercato Juve | Boom Conte, può tornare! Ecco come sarebbe la formazione!

Massimiliano Allegri torna ad essere il bilico sulla panchina della Juventus. In queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe accadere nel caso in cui dovesse dire addio, sia per sua volontà, sia per volontà della società. Qualcuno aveva detto della possibilità di vedere Max salutare dopo aver vinto lo scudetto ma visto il distacco con l'Inter, adesso, andranno fatte delle valutazioni molto chiare rispetto al suo futuro e circa il futuro della Juventus. Il club bianconero inizierà a guardarsi attorno oppure no? Difficile capirlo, difficile saperlo. L'unica cosa che sembra essere certa - almeno secondo quello che viene riportato da radiomercato - riguarda la volontà che avrebbe Antonio Conte di tornare a Torino, in bianconero. In questo senso, ci sono novità importanti.