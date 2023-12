Calciomercato Juve, clamoroso ritorno: “Tutto vero, può tornare” / News

Mercato Juve, lui sogna il ritorno: affare possibile

Nel corso delle ultime settimane Federico Bernardeschi l'ha fatto capire in maniera chiara: farà di tutto per tornare alla Juve. L'attaccante italiano è attualmente al Toronto ma è pronto a trasferirsi in prestito per 6 mesi a Torino. In una recente intervista ha infatti detto: "Quello che posso dire è che la Juve per me è qualcosa di speciale. Sono diventato uomo e calciatore alla Juve. Ho fatto un percorso grandioso, abbiamo visto tantissimi trofei e ne vado orgogliosamente fiero. Le cose che verranno non le possiamo sapere, ma se ci sarà occasione ovviamente risponderò. Il mio amore per la Juve non l'ho mai nascosto, forse avrei dovuto farlo vedere di più". Il giocatore è quindi convinto, ma il club bianconero non si è ancora espresso a riguardo: la Juve sonda diverse opzioni e chissà che il ritorno di Bernardeschi non possa davvero diventare realtà.