Calciomercato, la Juventus ruba un campione alla Lazio: “Fortissimo”

La Juve vuole costruire una squadra sempre più forte e soprattutto italiana: Giuntoli prova l'assalto per il talento della Lazio

Per tantissimi anni la Juve è stata la squadra più forte d'Italia, una formazione in grado di comandare su tutte le altre grazie a un nucleo solido e compatto. Da Buffon fino alla BBC, passando per Pirlo e Marchisio: il cuore italiano è stato uno dei cardini del successo della Vecchia Signora.

Purtroppo come ogni ciclo vincente anche quello della Juve è terminato, ma ora la dirigenza bianconera sta lavorando con forza per tornare in vetta. Come arrivarci? Tornando anche a puntare sui talenti italiani: arrivano novità importantissime.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio starebbe trattando con Mattia Zaccagni per il rinnovo di contratto. L'attaccante italiano è uno dei giocatori più importanti nella squadra di Maurizio Sarri ma il suo contratto con i biancocelesti scadrà a giugno 2025. Il giocatore avrebbe chiesto un accordo fino al 2027 a 3 milioni di euro più bonus, cifra che però il Presidente Lotitonon ha ancora accettato. Qui potrebbe inserirsi la Juve, pronta a soffiare alla Lazio uno dei suoi migliori giocatori. Zaccagni andrebbe infatti a rinforzare il reparto offensivo bianconero, andando a formare un tridente da sogno con Chiesa e Vlahovic. In estate i bianconeri avevano seguito a lungo Berardi, ma Zaccagni potrebbe rivelarsi l'affare low cost perfetto per completare l'attacco della Vecchia Signora. Staremo a vedere. E sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: Elkann avrebbe in mente qualcosa di enorme in vista del prossimo anno <<<

