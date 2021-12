Calciomercato Juventus / Pogba? No: il grande botto può essere un altro!

1 di 2

Calciomercato Juventus - Cherubini pensa al colpaccio.

Tra gennaio e la prossima estate, in casa bianconera è attesa una mezza rivoluzione. Bisogna dare una sterzata per invertire la rotta e, dopo tre anni fallimentari, non è più accettabile continuare a peggiorare invece di risalire la china. Il progetto, a grandi linee, è già abbastanza chiaro: cedere tanto (e bene, possibilmente), confermare solo alcuni punti fermi e poi ripartire da nuovi giocatori. C'è voglia di creare un nuovo gruppo insomma, per aprire un nuovo ciclo.

Serviranno parecchi interventi in sede di calciomercato, su questo non ci sono dubbi. E se parliamo di mercato, il nome che balza subito alla mente è quello di Paul Pogba. E' lui il grande sogno di calciomercato della Juventus da ormai tempo immemore. In estate il francese dovrebbe svincolarsi a zero dal Manchester United, con la Juve che probabilmente farà un tentativo.

Le possibilità di arrivare a Pogba però sono comunque ridotte. L'ingaggio è a dir poco proibitivo per la Vecchia Signora, che non può neanche avvicinarsi a certe cifre. E poi c'è la concorrenza, con squadra come Real Madrid e soprattutto PSG pronte a dare battaglia. Un'impresa titanica, quasi impossibile. Ecco perché la Juventus potrebbe virare su un altro grandissimo obiettivo, che potrebbe rappresentare il vero colpaccio della prossima estate <<<