Juve, botto di mercato: ecco chi vuole comprare Allegri

Juve, il destino tra campo e tribunale

Mercato Juve - Allegri avrebbe deciso un colpo grosso.

Sono giorni caldi in casa Juventus. I bianconeri, nel pieno di una stagione mai così difficile per vicende extra campo, si giocheranno gran parte del loro futuro da qui alla sosta per le nazionali. Ci sarà da confermare infatti il risultato dell’andata con il Friburgo per continuare il cammino in Europa League, ma non solo.

Ci sarà infatti anche da mettere in cassaforte punti pesanti in campionato, a maggior ragione viste le ultime novità sulla penalizzazione inflitta alla Juventus. La speranza dei bianconeri è che il -15 venga annullato, una convinzione su cui Allegri continua a insistere per spronare i suoi a non allentare la tensione. In tutto ciò, però, attenzione anche a quanto accade in vista della prossima stagione.

La società è infatti già al lavoro per programmare gli acquisti del futuro. Molto, ovviamente, dipenderà dal destino societario. Senza penalizzazioni e con la Champions potrebbe cambiare non poco infatti anche l’appeal stesso della Juventus. E, in questo senso, attenzione alle ultime notizie in arrivo: Allegri, infatti, avrebbe scelto il primo colpo per l’estate <<<