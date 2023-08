Calciomercato Juve, Pedullà svela il prossimo colpo scelto da Allegri

Max Allegri è pronto a puntare allo scudetto. Non lo dice, ovviamente. Ma l'obiettivo è quello. Dichiarato o no, fatto intuire oppure no. Di fatto, la Juve senza Coppe avrà l'obbligo di provarci. Per questa ragione in questi giorni non si fa altro che parlare delle possibili mosse di Giuntoli che in effetti sta pianificando una seconda metà di agosto particolarmente calda. Nel frattempo, proprio Allegri, avrebbe le idee molto chiare rispetto a quello che dovrebbe essere il prossimo colpo da chiudere. Lukaku è in cima alla lista dei desideri, ma per quello - lo hanno capito anche i sassi - c'è tempo.