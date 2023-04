Mercato Juve / Allegri ha deciso: “Al 100% manderà via loro 5”

Max Allegri pensa già al futuro. Ve lo diciamo subito: salvo colpi di scena incredibili, ci sarà ancora lui sulla panchina della Juve il prossimo anno. E per questo, bisognerà fare i conti con quelle che saranno le sue scelte anche considerando il fatto che un ribaltone è atteso. La formazione bianconera verrà ribaltata in maniera importantissima e oggi vogliamo - rapidissimamente - provare a capire insieme quelli che saranno i 5 calciatori che al 100% diranno addio. Chi rientrerà dal prestito per essere venduto e chi invece dalla rosa attuale saluterà per non tornare. Di sicuro, ecco la lista dei 5 calciatori che il prossimo anno non vestiranno la maglia della Juventus<<<