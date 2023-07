Mercato Juve | Senza Europa, si parla di un addio a sorpresa! Due nomi…

La Juventus fuori dalle Coppe Europee. Questa non è più un'ultim'ora ma una notizia. E da questa, potrebbero dipendere molti dei movimenti possibili legati al calciomercato dei bianconeri. In questo senso giungono degli aggiornamenti molto interessanti dalla Gazzetta dello Sport che parla di due cessioni possibili e di una che sarebbe abbastanza sorprendente.

Juventus Football Club: addio a sorpresa in arrivo?

Il primo nome che viene fatto è quello di Pogba. Già in bilico da qualche tempo, adesso potrebbe essere particolarmente spinto verso l'Arabia. Non sembra avere un feeling incredibile con Allegri e questo, ovviamente, fa la differenza. Per questa ragione un possibile addio è qualcosa di realistico. E a cui - sia il calciatore, sia la società - stanno pensando. Ma il terremoto più grande, potrebbe avvenire in attacco. E non parliamo di Vlahovic.