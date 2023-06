Calciomercato Juve | Colpo a sorpresa: Elkann ha puntato un nome nuovo

Per otto lunghi anni Juan Cuadrado è stato l'assoluto protagonista della fascia destra della Juve, prima come ala d'attacco, poi come terzino e infine come esterno di centrocampo. Il colombiano grazie alla sua velocità e al dribbling nello stretto è sempre riuscito a fare la differenza. Purtroppo però gli anni passano per tutti e nel corso dell'ultima stagione il classe 1988 ha mostrato un netto calo nelle prestazioni. Per questo la Vecchia Signora ha dovuto fare una scelta tanto dura quanto necessaria: il contratto di Cuadrado non verrà rinnovato. A fine giugno il Panita lascerà quindi Torino, con la Juve che si è già messa alla ricerca del suo sostituto.