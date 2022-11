Mercato | Addio Vlahovic, la proposta di scambio che fa vacillare la Juve

Questa Juve sembra aver trovato un po' di continuità, almeno in campionato, dove sono arrivate 5 vittorie consecutive con altrettanti clean sheet. Ora bisogna chiudere in bellezza domenica sera contro la Lazio, per superare in classifica anche l'armata di Sarri. La Vecchia Signora è riuscita a scalare posizioni pur senza l'apporto del suo bomber principe, quel Dusan Vlahovic che rischia di non giocare nemmeno contro i biancocelesti. La pubalgia tormenta il serbo da diversi mesi, tuttavia la sua partecipazione al Mondiale non dovrebbe essere in dubbio.