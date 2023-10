Mercato Juve | Da paura! Giuntoli pensa al colpaccio da 50 milioni

Altro che chiacchiere: la Juventus pensa davvero al futuro e per farlo sta lavorando su tutta una serie di operazioni - soprattutto in entrata - che saranno utili alla rinascita sportiva del club bianconero. Gli ultimi due anni sono stati complicati ma più in generale possiamo dire che dopo l'addio di Marotta molto è cambiato all'interno delle gerarchie del club e dunque, pure della Serie A. La Juventus da troppo tempo non è più quel club schiacciasassi che tutti avevamo imparato a conoscere e allo stesso tempo da troppo non sembra esserci un progetto che possa essere degno di questo nome. Per questo, come vi abboamo raccontato questa mattina, nei piani di Elkann c'è la volontà più totale di provare a ripartire da zero. Con spese oculate e investimenti che possano davvero definirsi tali. Ecco la ragione per cui è molto importante la voce di calciomercato che sta circolando da qualche ora.