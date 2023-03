Mercato Juve | Booom Di Maria: arriva annuncio pesantissimo

Il primo round dei quarti di Europa League fra Juventus e Friburgo va ai bianconeri, che di corto muso regolano la squadra di Christian Streich. Un uno a zero importante, ma che non ipoteca ancora la qualificazione al turno successivo. Con Vlahovic che continua nel suo digiuno da gol, ci ha pensato Angel Di Maria a fare le veci del bomber. Quarta rete consecutiva per il Fideo in Europa League, dopo la splendida tripletta con il Nantes.