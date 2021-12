Mercato Juve / Non solo Icardi dal PSG: c’è un nome totalmente nuovo!

1 di 2

Ultime news

Cherubini ha gli occhi puntati in casa PSG.

La Juve, in vista dell'ormai prossimo mercato di gennaio, tiene gli occhi puntati in casa PSG. In effetti sono davvero parecchi i giocatori del club francese che di recente sono stati accostati alla Vecchia Signora. Bisogna fare attenzione e tenere dunque in grande considerazione l'asse Torino-Parigi, che potrebbe infiammarsi nel prossimo futuro. Probabilmente, già a gennaio.

Nelle scorse settimane abbiamo sentito parlare di Leandro Paredes, vecchio pallino della Juventus, ma anche di Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer e dell'intramontabile suggestione legata al nome sempreverde di Gigio Donnarumma. Non solo. Di recente è spuntata pure la candidatura di un top player come Georginio Wijnaldum, che sembrerebbe essere sulla lista dei giocatori cedibili in prestito dal PSG a gennaio. Una pista davvero molto intrigante, ma che per ora non trova particolari conferme. Molto più calda invece l'ipotesi che porta a Mauro Icardi, altro big che da tantissimo tempo fa gola alla Juve.

I bianconeri sono alla ricerca di un centravanti a gennaio senza spendere troppo. La pista Icardi, in prestito per sei mesi, rappresenterebbe dunque la soluzione perfetta per la Signora. Ci sono però ancora parecchi particolari che dovrebbero essere sistemati prima che questa trattativa possa veramente prendere corpo in maniera concreta. Dall'ingaggio pesante alle richieste per il riscatto da parte del PSG, fino a qualche perplessità che Maurito desta alla Juventus per questioni extra-campo. Valutazioni in corso. Occhio però anche ad un altro nome totalmente nuovo che sarebbe ora spuntato in orbita bianconera, proveniente sempre da Parigi <<<