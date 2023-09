Mercato Juve | Notizia dell’ultimo minuto su Rabiot / NEWS

Juve, Giuntoli non aspetta: pronta la riconferma

Dopo essere stato a un passo dall'addio alla fine Adrien Rabiot è rimasto a Torino, pronto a mettersi agli ordini di Massimiliano Allegri. Il francese è un pupillo di Max che lo ritiene insostituibile. L'ex PSG è infatti un giocatore dotato di corsa, fisico e ottimi tempi di inserimento, il giocatore perfetto nel 3-5-2 disegnato dal tecnico della Vecchia Signora. Proprio per questo la Juve sembra intenzionata a proporre al centrocampista un altro rinnovo di contratto. Giuntoli non vuole però aspettare fino a giugno: le trattative con la madre-agente di Rabiot dovranno iniziare al più presto. Sembra quindi che la società voglia fissare un primo incontro già nel prossimo mese, così da cominciare subito a trattare e non perdere tempo. Terminata la sessione di mercato è subito il momento di cominciare a pensare ai rinnovi di contratto. E non solo. Guardando al futuro, infatti, Giuntoli avrebbe messo nel mirino dei nomi da sogno per rinforzare la squadra <<<